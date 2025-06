Calciomercato Roma: il Milan vuole chiudere per Kevin Pasalić. Su di lui anche i giallorossi

Gli occchi della Serie A puntati sul giovane Kevin Pasalić, difensore centrale bosniaco classe 2007 attualmente al Norrköping e in scadenza di contratto a giugno. Sul giocatore c'è la Roma, che nei giorni scorsi ha inviato una proposta ma in questo momento, spiega Fabrizio Romano, sembra avanti il Milan, che sta lavorando sulla trattativa e spinge per chiudere già la prossima settimana.

??⚫️ Excl: AC Milan make proposal to sign talented 2007 born Bosnian centre back Kevin Pasalić.

AS Roma also sent proposal in the recent days while Milan are now on it, trying to get it done next week. pic.twitter.com/MQrRLNsNTq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2025