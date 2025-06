Non c'è solo la Roma su De Cuyper. Come riferito da Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, il Milan avrebbe avuto contatti con il Club Brugge per l'esterno belga. Il classe 2000 sarebbe il primo nome in casa per il possibile post Angelino.

