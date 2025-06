Calciomercato Roma: Golic andrà via a scadenza. Hoffenheim, Leeds e Lecce sul difensore

Lovro Golic lascerà la Roma alla scadenza del proprio contratto, fissata il prossimo 30 giugno. Il difensore sloveno, che in particolare con Mourinho era stato aggregato spesso alla prima squadra, potrebbe finire all'estero, con Hoffenheim e Leeds tra le squadre che si sono interessate. In Italia, invece, è il Lecce a monitorare la situazione del classe 2006.

??? Slovenian defender Lovro Golic will leave AS Roma as free agent, decision made.

Hoffenheim, Lecce and Leeds United are among clubs keen to sign Slovenia U21 talent. pic.twitter.com/i4Oau5f0b6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2025