Calciomercato Roma, dopo Bijol il Leeds punta anche Krstovic: prima offerta al Lecce

Il Leeds cerca ancora in Serie A. Dopo aver già chiuso il colpo Jaka Bijol dall'Udinese, i Whites ora avrebbero messo gli occhi su Nikola Krstovic del Lecce. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, il club inglese avrebbe già presentato un'offerta importante ai giallorossi per il montenegrino. Ora si aspetta di scoprire la decisone del calciatore, sul quale ci sono anche altri club di Serie A come la Roma. In caso di partenza dell'attaccante classe 2000, Pantaleo Corvino sarebbe sulle tracce di Kevin Carlos del Basilea.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE