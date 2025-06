Continua la ricerca della Roma di un nuovo giocatore per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo il portale inglese infatti il club giallorosso sarebbe sulle tracce di Callum Hudson-Odoi, esterno classe 2000 del Nottingham Forest reduce da una stagione condita da 36 presenze, 5 gol e 3 assist. Su di lui, oltre la Roma, ci sarebbe anche il Napoli anche se il club inglese vorrebbe proporre un rinnovo di contratto al giocatore per trattenerlo in Inghilterra.

(thesun.co.uk)

