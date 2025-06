Leandro Paredes tornerà al Boca Juniors: è quanto scrivono in Argentina. Il centrocampista della Roma ha detto sì alla proposta presentata da Riquelme e ora gli Xeneizes dovranno pagare la clausola da 3,5 milioni di euro al club giallorosso per assicurarsi Paredes. Il giocatore firmerà un contratto fino a dicembre 2028 e si unirà al Boca - uscito dal Mondiale per Club - in ritiro per essere subito a disposizione per la prima partita ufficiale prevista a luglio.

(tycsports.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE