Calciomercato Roma, dall'Argentina: Paredes a un passo dal Boca

Leandro Paredes è a un passo dal Boca. La notizia arriva direttamente dall'Argentina, da "Clarin". Il centrocampista vestirà la maglia del Boca Juniors, si legge nella notizia della testata argentina: diventerà il colpo più importante dell'era Riquelme. Lo aspettano nella sede del ritiro, anche se non potrà indossare la maglia numero 5 per il Mondiale per Club. L'offerta contrattuale è più alta di quella di gennaio e più vicina alle richieste del numero 16 giallorosso. Paredes parlerà con Gasperini e se tutto andrà come previsto potrà trasferirsi al Boca.

