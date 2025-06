Dopo una sola stagione, Saud Abdülhamid è già ai saluti. Oltre al Tolosa, che sembra in vataggio per il terzino saudita, l'ex Al-Hilal è stato proposto da alcuni intermediari anche a Besiktas e Trabzonspor, ma gli allenatori di entrambi i club non lo hanno ritenuto all'altezza. Sul giocatore anche gli occhi del Lens.

