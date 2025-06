Il futuro di Ola Solbakken sembra essere nuovamente lontano da Roma. In seguito all'infelice esperienza all'Empoli l'esterno offensivo farà ritorno nella Capitale, ma potrebbe proseguire la sua carriera in Novergia. Come riportato dal portale scandinavo, sulle tracce del calciatore non c'è solo il Rosenborg, bensì anche il Brann. La società milita nel massimo campionato norvegese e ha già allacciato i contatti con l'entourage del classe '98.

(ba.no)

