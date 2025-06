Calciomercato Roma, dalla Francia: Tolosa in vantaggio sul Lens per il prestito di Abdulhamid

Saud Abdulhamid potrebbe lasciare la Roma dopo una stagione. Arrivato la scorsa estate, il terzino arabo ha trovato poco spazio, collezionando otto presenze e una rete in tutte le competizioni con la maglia giallorossa. Per questo motivo la dirigenza starebbe valutando l'ipotesi di un prestito, e come riporta il portale francese, ci sarebbero alcuni club di Ligue 1 interessati. Il favorito sembra essere il Tolosa, in vantaggio sul Lens, dal momento che potrebbe offrire al giocatore maggiore spazio. Le due parti starebbero già discutendo sull'operazione.

(footmercato.net)

