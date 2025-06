Calciomercato Roma: contatti con il Salisburgo per prolungare il prestito di Gourna-Douath

Lucas Gourna-Douath ha convinto la Roma. Il centrocampista francese arrivato a gennaio dal Salisburgo, era approdato in giallorosso in prestito con diritto di riscatto fissato a 19,5 milioni di euro. Florent Ghisolfi reputa eccessiva la cifra concordata con il club austriaco, ma, vorrebbe trattenerlo nella Capitale. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese AfricaFoot, la Roma sarebbe quindi in trattativa con la squadra di proprietà della RedBull per prolungare il prestito del calciatore classe 2003.

(africafoot.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE