La Roma continua a lavorare per la cessione di Angelino. Il club giallorosso, secondo quanto riferisce Simone Valdarchi de Il Romanista, è al lavoro per la partenza dello spagnolo entro il 30 giugno. De Cuyper è il primo nome per sostituirlo ed è stato bloccato in attesa della cessione dello spagnolo: trattativa ben avviata con il Club Brugge, sceso dalla richiesta iniziale di 25 milioni di euro.

