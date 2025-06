Calciomercato Roma, anche il Milan su De Cuyper: colloquio tra Tare e il Bruges

Si infiamma la corsa per Maxim De Cuyper, esterno sinistro del Bruges. Il classe 2000 è nel mirino della Roma e il calciatore belga piace particolarmente a Gian Piero Gasperini, soprattutto in caso di addio di Angelino. Come rivelato dal giornalista Daniele Longo di calciomercato.com, sulle tracce del ventiquattrenne c'è anche il Milan e il direttore sportivo Igli Tare ne avrebbe già parlato con il Bruges.

