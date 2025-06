Calciomercato Roma, alzata l'offerta di rinnovo per Svilar: parti più vicine

Nonostante gli interessi del Milan e dalla Premier, sembrano più vicine la strade tra la Roma e Mile Svilar. Come scrive Marco Juric di Repubblica, infatti, il club giallorosso ha alzato l'offerta di rinnovo per il portiere, le parti sono dunque più vicine. Decisivo il lavoro di Ranieri per ricucire lo strappo delle scorse settimane. Manca ancora l'accordo, ma si è tornati a trattare.

