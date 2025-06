Calciomercato Roma, Allegri chiude la porta al ritorno di Saelemaekers: "Resta con me al Milan"

Si allontana forse definitivamente il ritorno di Alexis Saelemaekers alla Roma. Autore di una grande stagione da 7 reti in 31 partite, il club giallorosso aveva anche dichiarato di voler avviare una trattativa con il Milan, ma dal club di via Aldo Rossi non sembrano intenzionati a privarsene. Lo sponsor più grande per la permanenza in rossonero del belga è il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Interpellato durante la sua vacanza in Sardegna da alcuni tifosi giallorossi proprio su Saelemaekers, l'allenatore livornese ha chiuso la porta: "Resta con me al Milan", avrebbe risposto.

(ilmessaggero.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE