Calciomercato Roma, Aguerd nel mirino: già fatta un'offerta da Ghisolfi, palla a Massara. Concorrenza della Juventus

Oltre alla Juventus, anche la Roma ha messo nel mirino Nayef Aguerd, difensore centrale marocchino di proprietà del West Ham. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club giallorosso ha mostrato un concreto interesse per il classe 1996, che nella scorsa stagione ha militato in prestito alla Real Sociedad.

L'interesse della Roma per Aguerd non è nuovo: l'ex Direttore Sportivo giallorosso Ghisolfi aveva infatti già presentato una prima offerta per il giocatore agli Hammers. Ora, con l'arrivo del nuovo DS Frederic Massara, resta da vedere se la Roma deciderà di insistere su questa pista e portare avanti l'operazione per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini.

(gianlucadimarzio.com)

