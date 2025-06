Calciomercato: Reinildo al Sunderland. Il club inglese era interessato ad Angelino

Il Sunderland, che secondo le indiscrezioni era interessato ad Angeliño per rinforzare la fascia sinistra, aggiunge in rosa Reinildo: c'è l'accordo biennale tra il club inglese e l'Atletico Madrid per terzino classe 1994, secondo quanto fa sapere il giornalista Fabrizio Romano.

??⚪️ Reinildo to Sunderland, here we go! Two year deal done for the left back set to join from Atlético Madrid.

After young investment on Diarra #SAFC want to get right balance in terms of experience. Ambitious project with one more important addition. pic.twitter.com/NNv10RwlTU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2025