Calciomercato Parma, contatti con Van Bommel per la panchina. De Rossi resta un'opzione

Nuovi sviluppi nella ricerca del nuovo allenatore da parte del Parma dopo l'addio di Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club emiliano avrebbe avviato i contatti con Mark Van Bommel, ex tecnico di PSV, Wolfsburg e Anversa. Questa mossa rappresenta una novità importante, considerando che nei giorni scorsi Daniele De Rossi, sotto contratto con la Roma, era stato indicato come il candidato principale.

Il profilo di Van Bommel non è nuovo ai radar del Parma: l'allenatore olandese era stato sondato anche dal Pisa e, già a gennaio scorso, rappresentava la prima alternativa a Chivu per la dirigenza emiliana, che lo stima da tempo. Nonostante l'avvio dei contatti con Van Bommel, il nome di Daniele De Rossi resta comunque presente nella lista dei papabili per la panchina del Parma, ma la candidatura di Van Bommel sembra aver modificato le gerarchie.

(sport.sky.it)

VAI ALLA NEWS