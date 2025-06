Calciomercato, Napoli a caccia di un centravanti: avanzano i contatti con Lucca e Nunez, attesa la decisione definitiva

Il Napoli continua a infiammare il mercato estivo e uno dei prossimi acquisti sarà certamente un nuovo centravanti. Come rivelato dall'emittente televisiva, proseguono i contatti con Lorenzo Lucca dell'Udinese (seguito anche alla Roma) e Darwin Nunez del Liverpool. La società partenopea non ha ancora deciso su chi affondare il colpo, dato che il primo può crescere alle spalle di Romelu Lukaku mentre il secondo si giocherebbe il posto con il belga. Per l'attaccante uruguaiano i dialoghi con l'entourage e gli intermediari sono continui ma il costo dell'operazione è elevato, mentre per il bomber del club friulano la distanza tra l'offerta del Napoli e la domanda dell'Udinese è minima e l'accordo potrebbe essere trovato in tempo breve. Lucca ha già detto sì ai partenopei, ma è ancora da limare l'intesa tra le due società.

(Sky Sport)