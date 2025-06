Calciomercato: l'ex giallorosso Villar alla Dinamo Zagabria (FOTO)

Gonzalo Villar si trasferisce in Croazia. Il centrocampista ex Roma lascia la Spagna e il Granada, dove ha trascorso le ultime due stagioni, per accasarsi alla Dinamo Zagabria: lo rende noto il club croato su X dove mostra le prime immagini dello spagnolo con la maglia numero 6.

Iskusni španjolski vezist, Gonzalo Villar, dosadašnji član španjolske Granade, novi je igrač Dinama ??? Villar će u Dinamu osnažiti konkurenciju u sredini terena, svestrani je igrač kojeg podjednako krase vještina u kreaciji igre i odgovornost u defenzivnom dijelu ⚽️ Nastupao… pic.twitter.com/KJUOAUocET — GNK Dinamo (@gnkdinamo) June 17, 2025