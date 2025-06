Calciomercato, l'Al Ahli insiste per Theo Hernandez: nuovi contatti per convincere il giocatore

L'Al Ahli non molla la presa per Theo Hernandez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli emissari del club saudita si sarebbero recati nuovamente nella sede del Milan per discutere della situazione del terzino francese. L'obiettivo principale del nuovo incontro sarebbe quello di insistere per cercare di convincere il giocatore ad accettare il trasferimento, più che il Milan stesso, che era già apparso favorevole.

La trattativa per Theo Hernandez sembrava essersi arenata, tanto che il club saudita, come raccontato in precedenza, aveva anche tentato un approccio con la Roma per Angeliño, indicando un possibile cambio di obiettivi. Ora, invece, l'Al Ahli è tornato con decisione sul terzino del Milan, riaprendo uno scenario di mercato che sembrava essersi raffreddato.

(sport.sky.it)

