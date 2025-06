Calciomercato: la Fiorentina non riscatta Gudmundsson, ma c'è l'ipotesi rinnovo del prestito. Roma, Atalanta, Bologna e Milan sulle sue tracce

Il futuro di Albert Gudmundsson è ancora tutto da scrivere. Come riportato dal sito che si occupa di calciomercato, la Fiorentina non è intenzionata a esercitare il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro entro il 24 giugno ma entro la metà della prossima settimana è previsto un nuovo incontro con il Genoa. La Viola infatti starebbe valutando l'ipotesi del rinnovo del prestito oneroso. L'attaccante islandese ha comunque molto mercato in Serie A: Roma, Atalanta e soprattutto Bologna hanno chiesto informazioni sul classe '97 sia al Genoa sia al suo entourage. Inoltre nei giorni scorsi è andato in scena un incontro a casa Milan tra il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, e l'agente del calciatore, ma al momento la risposta del Diavolo è stata fredda.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE