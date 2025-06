Calciomercato: Juric obiettivo principale del Cagliari in caso di addio di Nicola, contatti già in corso

Oltre a Daniele De Rossi, anche Ivan Juric può tornare ad allenare in Serie A in vista della nuova stagione. Come riportato dal giornalista Marco Conterio, nella giornata odierna ci sarà un incontro tra il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e l'allenatore Davide Nicola per parlare del futuro del tecnico. In caso di fumata nera la società sarda ha già pensato ad alcuni nomi e l'obiettivo principale è proprio Juric, con il quale sono già in corso dei contatti. Le alternative sono Fabio Pisacane e Paolo Vanoli.

?? Oggi summit tra Tommaso Giulini e Davide Nicola per il futuro della panchina del #Cagliari ?? Ivan Juric è il nome più caldo in caso di fumata nera, contatti già in corso. Le alternative sono Fabio Pisacane e Paolo Vanoli pic.twitter.com/ELaIuR9GuI — Marco Conterio (@marcoconterio) June 3, 2025