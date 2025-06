Il futuro di Davide Frattesi è ancora tutto da decidere. Reduce da una buona stagione con la maglia dell'Inter, l'ex centrocampista della Roma piace tuttora a numerose squadre, tra cui la stessa squadra giallorossa e il Napoli di Antonio Conte. Come scrive l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio infatti il giocatore resta il primo obiettivo del club partenopeo per rinforzare un reparto che a breve vedrà l'arrivo di un altro campione come Kevin De Bruyne.

(gianlucadimarzio.com)

