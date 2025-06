Calciomercato, Fallou Diouf proposto a Roma e Lazio: il classe 2006 sarà disponibile a parametro zero

Un nome nuovo per il mercato delle squadre capitoline: Fallou Diouf, difensore centrale senegalese classe 2006, sarebbe stato proposto sia alla Roma che alla Lazio. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il giovane calciatore, alto 1,90 m e di piede destro naturale, era stato a un passo dall'Atalanta nell'autunno 2024, ma l'accordo saltò per una disputa sulla durata del contratto con il suo attuale club, il Generation Foot.

La Camera Nazionale di Risoluzione delle Controversie ha recentemente dato ragione all'entourage di Diouf, stabilendo che il suo impegno con il club senegalese terminerà nel 2025, rendendolo di fatto libero a parametro zero tra pochi giorni. Nonostante l'Atalanta potrebbe tornare alla carica, il profilo di Diouf, che vanta già nel suo palmarès due Coppe d'Africa (una vinta), la partecipazione ai Mondiali Under 17 e il trionfo da capitano nell'UFOA Cup Under 20, è stato segnalato a Roma e Lazio. La sua valutazione attuale si aggirerebbe intorno a 1 milione di euro più una percentuale su una futura rivendita.

(alfredopedulla.com)

