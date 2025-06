Calciomercato, accordo Dzeko-Fiorentina: contratto annuale con opzione

Edin Dzeko sembra molto vicino al ritorno in Italia. Dopo aver vestito le maglie di Roma (dal 2015 al 2021) e Inter (dal 2021 al 2023), il centravanti bosniaco è pronto a trasferirsi alla Fiorentina. L'attaccante classe '86 lascerà il Fenerbahce a parametro zero ed è a un passo dal club toscano, che gli ha offerto un contratto annuale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Superata quindi la concorrenza del Bologna.

Arrivano ulteriori conferme sulla trattativa. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Edin Dzeko è a un passo dalla Fiorentina. L'affare è in chiusura, restano da sistemare soltanto dei piccoli dettagli: la Viola ha offerto al centravanti un contratto annuale con opzione a 1.5/1.8 milioni di euro netti a stagione.

La Fiorentina è a un passo da Edin Džeko. Da risolvere piccoli dettagli tra le parti ma la trattativa è ormai in chiusura: sul piatto un contratto annuale con opzione a 1,5/1,8m€ netti a stagione. Sul bosniaco si era mosso concretamente anche il Bologna.

Secondo quanto svelato da Gianluca Di Marzio, la Fiorentina ha raggiunto un accordo con Edin Dzeko.