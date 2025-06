Calciomercato: Dzeko primo obiettivo della nuova Fiorentina di Pioli

Il futuro di Edin Dzeko, ex storico attaccante della Roma, sembra essere ormai lontano dal Fenerbahce di José Mourinho. Secondo l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano l'attaccante potrebbe diventare uno dei principali obiettivi per l'attacco della Fiorentina, col club che a breve ufficializzerà il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina viola.

?? Stefano Pioli, set to leave Al Nassr and proceed with plan as new Fiorentina head coach. Decision made.

Edin Dzeko, one of the main targets for his new project at Fiorentina if all goes to plan. pic.twitter.com/05ujHYT5Zw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2025