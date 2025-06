Calciomercato, De Rossi vicino alla panchina del Parma. Gilardino verso il Pisa

Passi in avanti significativi per Daniele De Rossi verso la panchina del Parma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il profilo dell'ex allenatore della Roma, ancora sotto contratto con il club, sta guadagnando posizioni nelle valutazioni del club emiliano, alla ricerca del sostituto di Cristian Chivu, ufficializzato come nuovo tecnico dell'Inter.

Sebbene il Parma non abbia ancora preso una decisione definitiva, De Rossi, che era stato considerato anche per la panchina della Nazionale Italiana, emerge come un candidato sempre più forte.

A favorire la sua candidatura contribuisce anche la situazione di un altro nome in lizza, Alberto Gilardino, che sembra ormai destinato ad accasarsi al Pisa: nella giornata di domani è previsto un incontro decisivo tra l'ex allenatore del Genoa e la proprietà del club toscano. Questa evoluzione potrebbe spianare ulteriormente la strada a De Rossi per un ritorno in panchina alla guida dei ducali.

(gianlucadimarzio.com)

