Calciomercato: contatti tra Fiorentina e Genoa per trovare l'accordo per Gudmundsson

Il futuro di Albert Gudmundsson potrebbe essere ancora a Firenze. Fiorentina e Genoa sono infatti in contatto in queste ore per trovare l'accordo sulle cifre dell'islandese, verosimilmente minori rispetto al diritto di riscatto non esercitato dai Viola. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un interesse della Roma per Gudmundsson, il cui profilo sarebbe adatto per fare da trequartista con Gasperini.