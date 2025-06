Calciomercato: Bonny all'Inter per 23 milioni più 3 di bonus

L'Inter mette a segno il primo colpo in entrata del suo mercato estivo per quanto riguarda il reparto avanzato. Secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, è fatta per l'arrivo di Ange-Yoan Bonny dal Parma. I ducali incasseranno 23 milioni di parte fissa più 3 di bonus. Nelle scorse settimane anche la Roma aveva mostrato interesse per l'attaccante francese, ma i nerazzurri sono sempre stati avanti nella trattativa.

?⚫️? Yoan Bonny to Inter, here we go! Deal agreed between all parties involved.

Understand contract has been fully agreed and Parma will receive €23m plus €3m add-ons.

Formal steps to follow now.

Despite links with other clubs, Bonny to Inter was never in doubt. ✅?? pic.twitter.com/YOGNsww8h2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2025