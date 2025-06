Calciomercato, anche il Bournemouth su Lucumì: offerti 15 milioni più bonus al Bologna

Molto presto la Roma di Gian Piero Gasperini inizierà a prendere forma e il primo reparto su cui ci sarà da investire è la difesa. Tra i tanti profili valutati, c'è anche quello di Jhon Lucumì del Bologna, che dopo la grande stagione disputata lo scorso anno con Thiago Motta, si è ripetuto anche con Vincenzo Italiano. Il colombiano, però, rischia di salutare la Serie A. Come riportato dal giornalista Santi Aouna di Footmercato, sulle sue tracce si sarebbe mosso il Bournemouth. Le Cherries avrebbero offerto al Bologna circa 15 milioni di euro più bonus per portarsi a casa Lucumì.

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 4, 2025