Bove, ritorno in campo più vicino dopo gli ultimi accertamenti medici. La Roma al lavoro per il futuro del centrocampista

Arrivano notizie positive per Edoardo Bove riguardo a un suo possibile ritorno all'attività agonistica. Nelle ultime settimane, infatti, il giovane centrocampista si è sottoposto a una serie di accertamenti medici che hanno dato tutti esito negativo. Manca ancora qualche test per ottenere il via libera definitivo, ma il classe 2002 potrebbe tornare a giocare dopo il problema fisico che lo ha fermato nella passata stagione durante la partita Fiorentina-Inter.

Dal prossimo 1° luglio, Bove tornerà a essere a tutti gli effetti di proprietà della Roma e il club inizierà a lavorare per definire la soluzione migliore per il suo futuro. Le opzioni sul tavolo sono diverse: non è esclusa una sua partenza verso l'estero, dove si potrebbero aprire delle opportunità interessanti, ma si valuterà anche la possibilità di una sua permanenza in Italia. Quest'ultima ipotesi rimane più complessa e dipenderà anche dallo sviluppo di varie situazioni burocratiche.

(gianlucadimarzio.com)

A confermare le notizie positive e ad aggiungere un interessante retroscena di mercato è il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo: le ultime settimane hanno effettivamente dato risposte positive sul ritorno in campo di Bove, e ora manca solo un ultimo step medico per avere la certezza definitiva. Inoltre viene segnalato che, poco prima del suo addio, l'ex DS giallorosso Ghisolfi aveva parlato con il DS della Fiorentina, Daniele Pradè, per un possibile rinnovo del prestito del centrocampista con il club viola.