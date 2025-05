Xavi: "Ritorno in panchina? Non ho fretta, cerco un progetto serio. Mi piacerebbe allenare in Premier League"

THE ATHLETIC - Xavi, ex allenatore del Barcellona e accostato nelle ultimissime ore alla panchina della Roma, ha rilasciato un'intervista al tabloid e tra i vari temi trattati si è soffermato sul suo futuro. Ecco le parole del tecnico, il quale è atterrato poco fa a Fiumicino: "Non ho fretta, ma vorrei un progetto serio e in cui mi dicano: 'Hai quattro anni per lavorare e sviluppare un’idea'. Mi piacerebbe tantissimo allenare in Premier League, lì c’è una passione autentica. In Spagna, invece, conta solo il risultato".

Ti piacerebbe allenare una nazionale?

"Sì. Quando sognavo di diventare allenatore immaginavo di vincere un Mondiale o un Europeo. La Spagna? Perché no? Ma non ho ossessioni. Per ora sto bene così, guardo tanto calcio e sto con la mia famiglia".

Il massimo di partite viste in un giorno?

"Otto. A volte metto l'Atalanta sul mio computer e guardo quattro partite di fila. Mi interessa il lavoro di Gasperini".

