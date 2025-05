La Roma continua a lavorare al rinnovo di Mile Svilar. Come scrive Gianluca Di Marzio, il club giallorosso non ha ancora trovato l’accordo con il portiere, ma c'è fiducia. La prima offerta della Roma era arrivata nelle settimane scorse, arrivando a 1,6 milioni, ma la cifra era lontana dalle aspettative del giocatore. Le parti continueranno a trattare per trovare un accordo: c’è convinzione da parte della Roma per la riuscita dell’operazione.

(gianlucadimarzio.com)

