Ubaldo Righetti, ex giocatore della Roma e oggi opinionista, ha parlato delle voci relative al prossimo allenatore giallorosso e ha suggerito il nome di Allegri. Ecco le sue parole, rilasciate ai microfoni della Rai: "La Roma sta cercando l’allenatore e Max Allegri attualmente è libero. Io mi chiedo come mai l’AS Roma non chiama Allegri? Non l’hanno mai chiamato…".