Panchina Roma, Fabregas resta il favorito: nuovo contatto tra Ghisolfi e il presidente del Como per cercare di liberare lo spagnolo

Cesc Fabregas rimane il favorito per la panchina della Roma. I giallorossi avrebbero scelto lo spagnolo per sostituire Claudio Ranieri, ma, l'ostacolo principale resta il Como. La società lariana, infatti, non è disposta a lasciar andare l'ex calciatore del Barcellona e continua a fare muro davanti alla richiesta della Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo contatto tra il ds Ghisolfi e il presidente Suwarso, il quale però avrebbe dato esito negativo. Il Como è convinto che Fabregas voglia restare, mentre, la Roma spera di poter convincere la società lariana a liberare il tecnico.

