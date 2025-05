Panchina Roma: Espirito Santo non è tra i candidati. Decisione nelle prossime settimane

A riferirlo è l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio: Nuno Espirito Santo non è nella short list degli allenatori per la panchina della Roma. Nonostante le voci emerse ieri dalla Spagna e poi rimbalzate in mattinata dalla rassegna stampa, l'allenatore del Nottingham Forest non è uno dei candidati alla successione di Claudio Ranieri.

Dopo aver smentito già i nomi di Pioli e Allegri, l'esperto di calciomercato scrive che la decisione finale arriverà nelle "prossime settimane e Ranieri sarà coinvolto nella scelta".

