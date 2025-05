Genoa, Vieira: "Non ho nessun motivo per non continuare qui, mi trovo bene e sono contento"

Inserito in queste ultime settimane nella lunga lista di possibili candidati alla panchina giallorossa, il futuro di Patrick Vieira potrebbe invece essere ancora alla guida del Genoa. Almeno stando alle parole del tecnico rossoblù nella conferenza stampa prima della sfida di sabato contro l'Atalanta: "Io ancora al Genoa? Mi trovo bene, posso dire questo. Parlo sempre con il direttore e con il nuovo presidente. Non ho nessun motivo per non continuare, ho sempre detto che sono contento e che dobbiamo andare avanti".