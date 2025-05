Gasperini lascerà l'Atalanta: il tecnico ha già comunicato la sua decisione al club bergamasco

Sono ore caldissime in casa Roma che si avvicina sempre di più a Gian Piero Gasperini. Dopo 9 anni alla guida dell'Atalanta, infatti, il tecnico di Grugliasco ha deciso di andare via. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, la sua decisone è stata già comunicata al club bergamasco. Il colloquio di oggi non ha dunque dato i frutti che il presidente Percassi sperava ed ora Gasperini potrebbe essere già pronto ad iniziare una nuova avventura, magari proprio sulla panchina giallorossa.

?⚫️? Gian Piero Gasperini has informed Atalanta about his current plan to leave the club.

Gasperini, set to part ways with the club after 9 years if all goes to plan with next steps this week. @MatteMoretto ? pic.twitter.com/mI6RTCKJ4m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2025