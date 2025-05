Fabregas: muro del Como, nessuno spiraglio per lasciarlo andare. Solo l'Inter può far vacillare lo spagnolo

Negli ultimi giorni la Roma è tornata a corteggiare Cesc Fabregas con insistenza. Il Como, però, già da ieri si è mostrato irremovibile sulla volontà di trattenere l'allenatore spagnolo con cui quest'anno si è classificata al 10° posto. Questi gli aggiornamenti sul tema della giornata:

9.40 - Il quotidiano sportivo non ha dubbi: non sarà Cesc Fabregas il prossimo allenatore della Roma. La chiusura del Como è netta e, ad ora, lo spagnolo (in questo momento in vacanza a Ibiza con la famiglia) non vuole forzare e strappare non solo il contratto, ma un accordo a 360 gradi con la ricca proprietà indonesiana che per prima gli ha dato fiducia come allenatore. Solo un'eventuale chiamata dell'Inter potrebbe eventualmente farlo vacillare e metterlo in difficoltà, si legge sull'edizione online.

(corrieredellosport.it)

9.15 - Nessuno spiraglio, da parte del Como, per valutare l'uscita di Fabregas. Il club, infatti, non ne fa una questione economica, di indennizzo, ma sta già progettando la prossima stagione insieme all'allenatore spagnolo per cui la Roma, negli ultimi giorni, è tornata alla carica.

Nella lista della dirigenza giallorossa per il successore di Ranieri non rientrano né sono stati contattati Pioli, Allegri, Sarri, Mancini e Nuno Espirito Santo.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE