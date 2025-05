Calciomercato, dall'Argentina: De Rossi candidato alla panchina del Boca Juniors

Ancora sotto contratto con la Roma dopo il triennale firmato la scorsa estate, il futuro di Daniele De Rossi potrebbe presto essere alla guida di un altro club storico, a cui l'ex capitan Futuro non ha mai nascosto di essere legato. Secondo il portale argentino "D Sports Radio" infatti De Rossi sarebbe tra i possibili candidati per allenare il Boca Juniors dopo l'addio di Fernando Gago (altro ex giallorosso). Una possibilità che interessa anche la Roma, in quanto un eventuale nuovo contratto permetterebbe ai giallorossi di chiudere quello ancora in essere e risparmiare quindi i restanti due anni di stipendio che tuttora spettano all'ex allenatore.

