Como, Fabregas: "Il mio futuro? Non è importante se resto o meno. Il Como continuerà anche senza di me"

Al termine della sfida di ieri sera tra il suo Como e l'Inter, ultima giornata di campionato e terminata con uno 0-2 a favore dei nerazzurri, il tecnico dei padroni di casa Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa, commentando anche le continue voci sul suo futuro. Queste le sue parole.

Senti di garantire la tua permanenza e quella di Nico Paz?

"Lo ripeto: io non sono importante, se resto o meno. Il Como continuerà dopo 10-20 anni anche senza di me, io no perché andrò a lavorare in un altro posto tra un anno, dieci anni e venti anni. Mio figlio qua, che mi chiede perché non sono a casa, darò sempre il massimo qua per convincere tutti che sono la persona giusta per questo progetto. Ma dobbiamo migliorare tanto, in campo si è visto che siamo molto lontani dall'Inter".