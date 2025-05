Championship, alle 16 la finale playoff Sheffield United-Sunderland: in ballo i 24 milioni del riscatto di Le Fée

Alle ore 16 andrà in scena a Wembley la finale playoff di Championship tra Sheffield United e Sunderland. La vincitrice di questa partita conquisterà la promozione in Premier League e la Roma sarà spettatrice interessata. Da questa sfida infatti dipenderà il futuro di Enzo Le Fée, il quale fu acquistato in estate per 23 milioni di euro e ora si trova nei 'Black Cats' con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato proprio all'accesso nella massima serie inglese. In caso di vittoria del Sunderland, la Roma incasserebbe 18 milioni più 6 di bonus e il 10% sulla plusvalenza.