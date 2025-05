Calciomercato, Zaniolo non ha convinto la Fiorentina: niente riscatto, tornerà al Galatasaray

Nuovo capitolo nel futuro di Nicolò Zaniolo. La Fiorentina, club dove l'ex giocatore della Roma ha trascorso l'ultima parte della stagione in prestito, ha comunicato ufficialmente al Galatasaray la propria decisione: il giocatore non sarà riscattato.

La scelta della dirigenza viola, secondo quanto riportano i media turchi, è motivata dallo scarso rendimento di Zaniolo: in 13 presenze con la Fiorentina, l'attaccante non è riuscito a mettere a segno né gol né assist, rimediando invece un'espulsione proprio nel match con la Roma.

Di conseguenza, al termine della stagione di Serie A, Nicolò Zaniolo farà ritorno al Galatasaray, società proprietaria del suo cartellino. Per il giocatore si tratta dell'ennesima esperienza in prestito non andata a buon fine negli ultimi anni. Prima dell'approdo a Firenze, infatti, Zaniolo aveva iniziato la stagione con un altro prestito, all'Atalanta, dove ugualmente non aveva convinto.

Il giocatore aveva lasciato la Roma a metà della stagione 2022-23 per trasferirsi al Galatasaray. Successivamente era stato ceduto in prestito prima all'Aston Villa e poi, in questa stagione, prima all'Atalanta e infine alla Fiorentina. Ora il rientro al Galatasaray sembra essere certo, in attesa di capire come la squadra turca vorrà gestire il calciatore.

