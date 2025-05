Calciomercato, ufficiale: ten Hag è il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen (COMUNICATO)

Continua la girandola di allenatori nel mondo del calcio e anche Erik ten Hag ha trovato una squadra. Accostato alla Roma per il post Claudio Ranieri, il cinquantacinquenne olandese è stato ufficialmente nominato nuovo tecnico del Bayer Leverkusen e prende il posto di Xabi Alonso (trasferitosi al Real Madrid per sostituire Carlo Ancelotti). L'ex Manchester United ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Ecco il comunicato: "Il Bayer 04 ha ingaggiato Erik ten Hag come nuovo allenatore. Il 55enne olandese ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2027. Ten Hag, che di recente ha lavorato come allenatore del Manchester United in Premier League e ha vinto la Coppa di Lega nel 2023 e la FA Cup nel 2024 con il tradizionale club inglese, inizierà la preparazione per la stagione 2025/26 al Bayer 04 il 1° luglio".

(bayer04.de)

