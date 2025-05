Calciomercato, ufficiale: Steijn sarà un nuovo giocatore del Feyenoord

Nonostante gli ultimi rumour di mercato lo avevano accostato alla Roma, sfuma l'acquisto di Sem Steijn. Il centrocampista classe 2001, infatti, a partire dal prossimo giugno, vestirà la maglia del Feyenoord, club con cui ha firmato un contratto fino al 2029. Il club allenato da Robin van Persie sborserà al Twente 11 milioni di euro più ulteriori 2 di bonus per assicurarsi le prestazioni del 23enne olandese.

See you in Rotterdam next summer! ? pic.twitter.com/8E8OqtOAmi

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) May 1, 2025