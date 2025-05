Calciomercato Roma, Zalewski: "Il riscatto dell'Inter? È uno dei miei obiettivi"

SKY SPORT - Con la finale di Champions League ormai alle porte, in programma sabato 31 maggio contro il Psg, Nicola Zalewski ha parlato all'emittente satellitare tra l'ultimo impegno stagionale e il suo futuro, con l'Inter che potrebbe riscattarlo per 6,5 milioni al termine della stagione.

Quando hai scelto l'Inter, ti saresti mai immaginato di avvicinarti alla finale di Champions League?

"Dico la verità, sì. Anche da fuori si percepisce che questa è una squadra che punta sempre ad arrivare in fondo in queste competizioni. Gli obiettivi della squadra sono sempre stati questi, anche prima che arrivassi qui io. Per cui, l'obiettivo era quello. Me lo immaginavo e un po' lo sognavo, manca l'ultimo passo e non possiamo sbagliare".

[...] Hai stupito tutti giocando da trequartista, senti che quello è il tuo ruolo?

"Può sembrare banale dirlo, però gioco dove il mister mi chiede. Poi abbiamo giocatori che devono rifiatare, quindi un cambio modulo ci sta. Io mi adatto tranquillamente, ho giocato in quel ruolo e anche quinto e mi trovo benissimo".

Come vivi l'avvicinamento al riscatto da parte dell'Inter?

"Questo è un mio obiettivo, ma mi concentro su sabato. Poi quello che succede si vedrà"