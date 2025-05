Calciomercato Roma, Ghisolfi a Milano con Ricchio e Vitali: incontro col Milan per Saelemaekers. C'è anche Riso (FOTO e VIDEO)

Tappa a Milano per Florent Ghisolfi all'indomani di Torino-Roma e della fine del campionato. In attesa dell'annuncio del prossimo allenatore, il ds giallorosso ha incontrato il Milan nella sede del club rossonero: sul tavolo delle discussioni il futuro di Alexis Saelemaekers, in questa stagione in prestito dal Milan alla Roma, e non solo. Sono presenti anche alcuni intermediari e l'agente Giuseppe Riso. Lo riporta, mostrando anche la foto di Ghisolfi, il giornalista di MilanNews.it Antonio Vitiello.

Incontro in sede a Casa Milan tra il club rossonero e la Roma, c'è il Ds giallorosso Ghisolfi. Si parla del futuro di Saelemaekers e non solo. Con lui presenti altri intermediari. pic.twitter.com/qRBLt8BmIA — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) May 26, 2025

Come aggiunge il giornalista di calciomercato.com Daniele Longo, con Ghisolfi sono presenti anche Simone Ricchio e Lorenzo Vitali: l'obiettivo è chiudere l'affare per portare Saelemaekers in giallorosso, mentre Abraham tornerà nella Capitale.

Ghisolfi a casa Milan: incontro per Saelemaekers e Abraham ( che tornerà in giallorosso) @cmdotcom pic.twitter.com/zkUnert3FF — Daniele Longo (@86_longo) May 26, 2025