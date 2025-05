Calciomercato Roma, si avvicina il rinnovo di Svilar: prolungamento fino al 2030

La Roma e Mile Svilar sono sempre più vicini al rinnovo. Come scrive il giornalista Rudy Galetti, infatti, le due parti sono vicini ad un accordo per un prolungamento fino al 2030. Restano da limare solo alcuni dettagli, come l'inserimento di una possibile clausola rescissoria, ma l'accordo sembra solo questione di tempo. Esclusa, dunque, una sua partenza nella prossima sessione di mercato.

?? #ASRoma and #Svilar are closing in on a contract extension until 2030.

‼️ Some details on the release clause have yet to be defined, but the renewal is not in doubt: to date, there's no chance he leaves this summer.

⏳ The agreement is considered only a matter of time. pic.twitter.com/mrXvVHPWn7

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 14, 2025