Calciomercato Roma, Saud via in estate? Risponde l'agente: "Il suo addio non è in discussione, vi stanno prendendo in giro"

Nelle ultime ore si stava facendo strada l'ipotesi che Saud potesse essere tra i partenti della prossima sessione di mercato. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sul terzino arabo c'era l'interesse di molti club della Saudi Pro League. A chiarire ogni dubbio, ci ha pensato il suo agente Ahmed Almualim, che tramite il suo profilo di X ha affermato che l'addio del classe 1999 non è mai stato in discussione. Il procuratore di Saud, inoltre, ci ha tenuto ad aggiungere che il calciatore ha un contratto con la Roma fino al 2027/28 e che chiunque dica il contrario, lo fa per prendere in giro.

آخر مرة راح أتكلم في هذا الموضوع ١- عودة سعود للملاعب المحلية غير مطروحة للنقاش سواء كفكرة أو حتى كمفاوضات ٢- سعود يمتلك عقد مع روما حتى نهاية موسم 27-28 ٣- موضوع أنه سعود لا يستطيع اللعب في السعودية لنادي غير الهلال ( غير صحيح ) بكرة أحد يقول لك غير كذا .. اعرف انه يهبد عليك — Ahmed Almualim (@a_almualim) May 8, 2025